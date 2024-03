Dramat psów w Lublińcu. Przez wiele miesięcy żyły bez dostępu do wody i jedzenia. Czeka je pilne i kosztowne leczenie

Dramat psów w Lublińcu. Przez wiele miesięcy żyły bez dostępu do wody i jedzenia

Osiem miesięcy samotności, zamknięte w kojcach, bez stałego dostępu do wody i pożywienia - to niezwykle smutna historia dwóch psów, które doświadczyły skrajnego zaniedbania. Ich właściciel zmarł ponad pół roku temu, pozostawiając je samym sobie. Informacja o ich tragicznej sytuacji dotarła wreszcie do Inspektorów z OTOZ „Animals” Inspektoratu Lubliniec, którzy natychmiast podjęli działania ratunkowe.