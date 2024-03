Lubliniec. Wybory 2024: Listy wyborcze. Okręg nr 1, 2, 3, 4. Kto startuje do Rady Miejskiej Lublińca? LISTA NAZWISK

Okręgi wyborcze w wyborach do Rad Gmin

1. Lubliniec ulice: Bukowa, Brzozowa, Chłopska, Cisowa, Cmentarna, Czarnoleska, Częstochowska od nr 82 do nr 114 parzyste, Częstochowska od nr 91 do nr 97 nieparzyste, Dębowa, Droniowicka, Droniowiczki, Dworcowa, Goplany, Grabowa, Inwestycyjna, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Wawrzyna Kandory, Kilińskiego, Klonowa, Kochcicka, Kopce, Korfantego, ks. Pawła Misia, Marzanny, Miarki, Mickiewicza, Na Łopian, Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich, Nowa, Ogrodowa, Olchowa, Orzechowa, Paderewskiego od nr 2 do nr 24 parzyste, Paderewskiego od nr 9 do 11 nieparzyste, Jana Pieprzycy, Plac Kościuszki, Plac Sienkiewicza, Plebiscytowa, Podmiejska, Pogodna, Południowa, Pokoju, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pusta, Przemysłowa, Robotnicza, Rusałki, Sadowa, Stawowa, Słoneczna, Syreny, Karola Szaforza, Świtezianki, Tartaczna, Torowa, Tylna, płk. Stanisława Wilimowskiego, Żabia, Żyzna

4. Lubliniec ulice: Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, Cieszkowskiego, Cegielniana, Częstochowska od nr 2 do nr 34 parzyste, Częstochowska od nr 1 do nr 27 nieparzyste, Częstochowska od nr 44 do nr 74 parzyste, Częstochowska od nr 35 do nr 87 nieparzyste, Głogowa, Jagodowa, Jagusia, Jana Nikodema Jaronia, Jaśminowa, Jedności, Kasztanowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, ks. Szramka, Bolesława Leśmiana, Jana Liberki, Lipowa, Łąkowa, 3 Maja, Malinowa, Modrzewiowa, Cypriana Kamila Norwida, Oleska, Oświęcimska, Paderewskiego od 36 do końca parzyste, Paderewskiego od nr 15 do nr 35 nieparzyste, Parcelacyjna, Pasieczna, PCK, Plac Niepodległości, Polna, Reja, Reymonta, Maksymiliana Rzeźniczka, Juliusza Słowackiego, Strzelecka, ks. płk. Jana Szymały, Topolowa, Tysiąclecia, Wiejska, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zaciszna, Związku Harcerstwa Polskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego