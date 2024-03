Przegląd tygodnia z 31.03.2024 w Lublińcu. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublińca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szał na parkiecie! Piękne dziewczyny bawiły się w jednym z największych klubów na Śląsku.Sprawdź zdjęcia z minionego weekendu”?

Przegląd tygodnia: Lubliniec, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szał na parkiecie! Piękne dziewczyny bawiły się w jednym z największych klubów na Śląsku.Sprawdź zdjęcia z minionego weekendu WEEKEND. Jak wyglądają zabawy w piątki i soboty w woj. śląskim? Zaglądamy do jednego z największych klubów regionie. Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań... 📢 Lubliniec. Jolanta Kardas ponownie dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Konkurs na stanowisko dyrektora powiatowej placówki edukacyjnej.

📢 Częstochowa. "Święconka" na Jasnej Górze. Piękne wielkanocne koszyczki mieszkańców Wielka Sobota. Święconka to jedna z ważniejszych tradycji wielkanocnych, której początki w Polsce sięgają XIII wieku. Także na Jasnej Górze nie brakuje mieszkańców i przyjezdnych, którzy w tym właśnie miejscu chcą poświęcić zawartość przygotowanych własnoręcznie koszyczków wielkanocnych. W częstochowskim sanktuarium święcenie pokarmów trwa od godziny 9 do 16.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Lubliniec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Michał Aloszko, kandydat na burmistrza Woźnik bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotela burmistrza Woźnik poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Michał Aloszko, kandydat na burmistrza miasta i gminy Woźniki ubiegający się o reelekcję.

📢 Wybory 2024. Agata Woźniak-Rybka, kandydatka na burmistrza Lublińca bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Agata Woźniak-Rybka, kandydatka na burmistrza miasta Lublińca. 📢 W woj. śląskim skonfiskowano 15 samochodów pijanym kierowcom. Jakie to były modele? Wkrótce zostaną zlicytowane! Konfiskata aut. W czwartek, 14 marca 2024 r. weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. Komenda Główna Policji przekazała PAP, że 16-18 marca w całej Polsce skonfiskowała 60 samochodów kierowcom, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. W woj. śląskim do 22 marca było to 15 pojazdów. Jakiej są marki i ile wynosi ich szacowana wartość? Zobaczcie w galerii.

📢 Wybory 2024. Edward Maniura, kandydat na burmistrza Lublińca bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Edward Maniura, kandydat na burmistrza miasta Lublińca ubiegający się o reelekcję. 📢 Te cukiernie w Lublińcu są najlepsze! Kupisz tam pyszne ciasto na Wielkanoc 2024. Oto miejsca, które polecają mieszkańcy WIELKANOC 2024. Szukasz sprawdzonej cukierni w Lublińcu? Przedstawiamy lokale, które warto odwiedzić. Te punkty zbierają najlepsze opinie klientów i zyskały tytuł Orłów Cukiernictwa! Sprawdź, które cukiernie w Lublińcu zostały wyróżnione. Kliknij w galerię i poznaj LISTĘ laureatów!

📢 Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Lubliniec, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublińca Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublińca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! One awansowały do finału Polska Miss 30+. Zobacz LISTĘ i ZDJĘCIA!”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.