Wybory 2024. Ewelina Mikulska, kandydatka na burmistrza Lublińca bez tajemnic

Dlaczego zdecydowała się kandydować?

Startuję, ponieważ Lubliniec potrzebuje zmian. Obecny burmistrz wykorzystał fakt, że wejście Polski do Unii odkręciło kran z pieniędzmi, co początkowo skutkowało trafionymi inwestycjami. Obecnie rozwój mocno zahamował. 18 lat na jednym stanowisku sprawiło, że deklarowana kontynuacja staje się w rzeczywistości stagnacją. Czas na nowy rozdział w historii Lublińca. To więcej niż walka o głosy. To walka o Lubliniec, który kwitnie, przyciąga i zachęca do odwiedzin. Przełammy stereotypy, otwórzmy urzędy i wprowadźmy świeżość do naszej wspaniałej społeczności. Niech każdy poczuje, że miasto to jego miejsce. Razem zbudujmy Lubliniec, w którym będziemy nie tylko żyć, ale którego będziemy dumni. Sprawmy, aby działania mówiły głośniej niż słowa. Nie szukajmy „bardziej zielonej trawy” u sąsiada, zadbajmy o to co mamy. Lubliniec to piękne miasto z dużym potencjałem, który zrealizuje dynamiczna i skuteczna władza wsłuchująca się w potrzeby jego mieszkańców, bo Lubliniec Zasługuje Na Więcej!