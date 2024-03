Lubliniec: Tragedia na poligonie! Dwóch żołnierzy nie żyje. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń przy wysadzaniu trotylu

Zdjęcia z miejsca zdarzenia ZOBACZ TUTAJ!

W poniedziałek, przed godziną 11 na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni doszło do tragicznego zdarzenia. Jak podano w informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, podczas ćwiczeń wysadzania trotylu, doszło do eksplozji, w wyniku której poszkodowane zostały dwie osoby. Niestety, mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, zmarły one na miejscu.

Wszystkie okoliczności tragedii są teraz badane przez służby śledcze, które będą musiały odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak tragicznego finału.