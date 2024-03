Przegląd prasy z Lublińca. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.03.2024

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni. Na poligonie pod Lublińcem w trakcie ćwiczeń zginęło dwóch żołnierzy.

W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Ewelina Mikulska, kandydatka na burmistrza miasta Lublińca.