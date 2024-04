Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lublińcu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lublińca najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu lublinieckiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Lublińcu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu lublinieckiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu lublinieckiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Naga kobieta przy paczkomacie! Nieprzyzwoite sceny na ulicach Śląska i nie tylko. Kochankowie w amorach, nago na cmentarzu i wiele innych... Takie SCENY w biały dzień na ulicy! Kilkanaście dni temu internet obiegła informacja o nagiej kobiecie, która pozowała przy paczkomacie! Ta sytuacja oburzyła mieszkańców. Ta zrobiła sobie naga sesję zdjęciową w środku miasta. Nie zwracała uwagi, że wokół jest pełno pasażerów i pracowników okolicznych biurowców. Kobieta całkowicie rozebrana pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej i przy paczkomacie...

📢 Piękne kobiety z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Jak prezentowały się podczas półfinału? Sprawdź teraz galerię ze ZDJĘCIAMI Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

Prasówka kwiecień Lubliniec: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Lublińca. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lubliniec. Jolanta Kardas ponownie dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Konkurs na stanowisko dyrektora powiatowej placówki edukacyjnej.

📢 Wybory 2024. Agata Woźniak-Rybka, kandydatka na burmistrza Lublińca bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Agata Woźniak-Rybka, kandydatka na burmistrza miasta Lublińca. 📢 Dowódca 5. Pułku Chemicznego w TG wydał oświadczenie w sprawie wypadku na poligonie w Solarni W czwartek, 28 marca pułkownik Bogusław Marek, dowódca 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, wystosował oświadczenie dotyczące tragicznego wypadku, który miał miejsce w poniedziałek na poligonie w Solarni. W wyniku ćwiczeń z trotylem życie stracili dwaj żołnierze: szeregowy oraz jego przełożony, starszy kapral. 📢 Wybory samorządowe 2024. Zobacz pełną listę kandydatów do rady powiatu lublinieckiego Przed nami wybory samorządowe 2024. Prezentujemy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Koniecznie zapoznaj się z poniższą listą i zdecyduj na kogo oddasz swój głos.

📢 Samochody Google znów w Polsce! Które miasta odwiedzą... i kogo przyłapią? Oto LISTA 2024 r. Zobacz NAJCIEKAWSZE zdjęcia Charakterystyczne samochody GOOGLE ponownie będą jeździć po Polsce! Przed nami aktualizacja usługi Street View 2024. Pojazdy Google odwiedzą każde województwo! W których miastach się pojawią i kiedy? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ. 📢 Przed świętami do 16. godzin bez prądu? Planowane są wyłączenia. Oto LISTA miast i terminy [25 - 28 III 2024] WAŻNE. W dniach od 23 do 28 marca 2024 r. zaplanowane są czasowe wyłączenia dostaw prądu w woj. śląskim tuż przed świętami! Przerwy wyniosą maksymalnie do 16. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

📢 Tragedia na poligonie pod Lublińcem - dwóch żołnierzy nie żyje. Prokuratura wszczyna śledztwo. Co tam się wydarzyło? Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni. Na poligonie pod Lublińcem w trakcie ćwiczeń zginęło dwóch żołnierzy.

📢 Lubliniec: Tragedia na poligonie! Dwóch żołnierzy nie żyje. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń przy wysadzaniu trotylu Pow. lubliniecki. Dramat na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni. W wyniku ćwiczeń wysadzania trotylu, które miały miejsce w poniedziałek, zginęły dwie osoby. Informacje potwierdziło Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. 📢 Wybory 2024. Ewelina Mikulska, kandydatka na burmistrza Lublińca bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Ewelina Mikulska, kandydatka na burmistrza miasta Lublińca. 📢 Wybory 2024. Edward Maniura, kandydat na burmistrza Lublińca bez tajemnic W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Kandydatów do fotelu burmistrza Lublińca poprosiliśmy o to, by nam o sobie opowiedzieli. Dziś Edward Maniura, kandydat na burmistrza miasta Lublińca ubiegający się o reelekcję.

📢 Te piękne dziewczyny są w finale MISS woj. śląskiego 2024! Która zdobędzie koronę? Finał już wkrótce - ZDJĘCIA i LISTA Wybiorą MISS. Wybrano już 30. pań, które dostały się do finału Polska Miss Województwa Śląskiego 2024. Są tu reprezentantki z Częstochowy, Rybnika, Zabrza, Katowic, Chorzowa, Sosnowca... Poznaj je!

📢 Te cukiernie w Lublińcu są najlepsze! Kupisz tam pyszne ciasto na Wielkanoc 2024. Oto miejsca, które polecają mieszkańcy WIELKANOC 2024. Szukasz sprawdzonej cukierni w Lublińcu? Przedstawiamy lokale, które warto odwiedzić. Te punkty zbierają najlepsze opinie klientów i zyskały tytuł Orłów Cukiernictwa! Sprawdź, które cukiernie w Lublińcu zostały wyróżnione. Kliknij w galerię i poznaj LISTĘ laureatów! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Lubliniec, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublińca Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublińca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kobiety po 30-stce! One awansowały do finału Polska Miss 30+. Zobacz LISTĘ i ZDJĘCIA!”?

📢 Lubliniec. "Kabaret" podczas zatrzymania poszukiwanego przez policję Przekroczył prędkość, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a na koniec zamienił się za kierownicą ze swoim nietrzeźwym bratem - 36-latek wpadł w poważne kłopoty. 📢 Rolnicy w powiecie lublinieckim blokowali drogi krajowe. Przywieźli trumnę - zobacz ZDJĘCIA Lublinieccy rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. Ponownie wyjechali na drogi powiatu, blokując skrzyżowanie Drogi Krajowej nr 46 z Drogą Krajową nr 11 oraz Drogę Wojewódzką nr 789. W środę, 20 marca, protestujący rolnicy okazali swoje niezadowolenie z polityki rolnej Unii Europejskiej, Zielonego Ładu oraz niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy. 📢 Lubliniec. Policjanci zabezpieczali protesty rolników Ostatnie protesty rolników w naszym powiecie przebiegły bez zakłóceń. Policja utrzymywała stały kontakt z organizatorami protestu, co pomogło zakończyć protest bez żadnych incydentów.

📢 Lubliniec. VIII edycja Setki Komandosa - nocny bieg o wyjątkowym charakterze Biegacze z różnych części kraju stanęli na starcie VIII edycji marcowej Setki Komandosa. Bieg, zorganizowany przez Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec, to nocne wyzwanie, podczas którego zawodnicy muszą pokonać 100-kilometrową trasę w ciągu 24 godzin.

