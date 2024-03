Lubliniec. "Kabaret" podczas zatrzymania poszukiwanego przez policję

Złamanie przepisów ruchu drogowego może prowadzić do poważnych konsekwencji, szczególnie gdy kierowca próbuje ukryć swoją tożsamość lub zamienić się za kierownicą ze swoim nietrzeźwym bratem. Właśnie takie zdarzenie miało miejsce w niedzielę w Lubszy na ulicy Ligockiej, gdzie policjanci z lublinieckiej drogówki zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który przekroczył dozwoloną prędkość.

Poszukiwany pirat drogowy

Do zdarzenia doszło, kiedy policjanci z lublinieckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena, który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca nie zatrzymał się jednak od razu, tylko przejechał ponad 100 metrów dalej, co wzbudziło czujność u mundurowych.

Po podejściu do pojazdu policjanci zobaczyli puste miejsce kierowcy. Okazało się, że kierujący, kiedy zobaczył, że jest zatrzymywany do kontroli, przesiadł się w trakcie jazdy na tył pojazdu, a za kierownicą wskoczył siedzący obok brat. Po zatrzymaniu on także jednak opuścił fotel kierowcy.