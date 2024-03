Mieszkaniec Lublińca złapany za kierownicą bez prawa jazdy podczas akcji "Bezpieczny cyklista"

Zatrzymany za przekroczenie prędkości - mieszkaniec Lublińca wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy

Na ulicy Głównej w Jawornicy, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lublinieckiej komendy zatrzymali kierującego samochodem osobowym marki Skoda, który nie zastosował się do obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 50 km/h. Podczas kontroli okazało się, że 40 -letni mieszkaniec Lublińca, usiadł za kierownicę pojazdu, nie mając do tego uprawnień.