Lubliniec. Policjant z Lublińca zatrzymał kierowcę, który posiadał zakaz prowadzenia pojazdów

Policjant na służbie zauważył podejrzanego kierowcę

We wtorek 12 marca przed godziną 9 policjant, który na co dzień pełni służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym lublinieckiej komendy jadąc do pracy, zauważył mężczyznę, kierującego samochodem osobowy. Policjant zwrócił na niego uwagę, ponieważ jego wygląd wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusz poinformował dyżurnego lublinieckiej komendy o swoich podejrzeniach i podjął interwencję wobec kierowcy.