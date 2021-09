Zmodernizują fragment magistrali węglowej. Szlak kolejowy ma już 90 lat!

Dokumentacja projektowa poprzedza inwestycję, której efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi, czyli efektywniejsze przewozy kolejowe na linii nr 131 z południa na północ Polski. Przygotowywana inwestycja jest ważna dla poprawy przewozów towarowych w stronę Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Realizacja projektu zwiększy możliwości przyjaznego środowisku transportu kolejowego.

– Przeprowadzana w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja dawnej Magistrali Węglowej to inwestycja w polską gospodarkę. Poprawa parametrów technicznych linii na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe umożliwi szybszy transport towarów. Zyskają również pasażerowie, którzy po zakończeniu modernizacji skorzystają z nowych przystanków i odnowionych peronów. Przy wsparciu środków europejskich budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

W dokumentacji przewidziano nowy przystanek – Tarnowskie Góry Osada Jana między Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami, który zwiększy dostęp do kolei. Z myślą o pasażerach opracowane mają być przebudowy stacji: Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów oraz przystanków: Miasteczko Śląskie i Strzebiń. Planowany standard to wyższe jasno oświetlone perony, wyposażone w wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów mają zapewniać windy i pochylnie.