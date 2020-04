Wypadek na quadzie zakażonego koronawirusem. Czy ratownicy medyczni zakazili się od niego?

Przypomnijmy, że w nocy z 29 na 30 marca nastolatek z powiatu lublinieckiego z powodu obrażeń po wypadku na quadzie musiał zostać operowany. Niestety już po zabiegu okazało się, że jest zakażony koronawirusem.

- Personel szpitala nie wiedział o zakażeniu tego mężczyzny. Próbki do badań pobrano od niego z piątku na sobotę. Wyniki dostaliśmy z niedzieli na poniedziałek, a trzeba było go operować już w sobotę. Niestety wynik był dodatni i cały personel, który miał z nim kontakt : anestezjolodzy, operatorzy, pielęgniarki itd. zostali objęci kwarantanną. W siódmej dobie pobierzemy im wymazy do badań i wtedy będziemy wiedzieli, czy się zakazili, czy się nie zakazili - mówił nam Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Czy ratownicy medyczni mogli się zarazić?

Na miejscu zdarzenia interweniował również pięcioosobowy Zespół Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lubliniec – Ratownicy byli właściwie zabezpieczeni. Otrzymaliśmy wyniki badań pięciu ratowników. Na szczęście, wszystkie są negatywne – potwierdził w środę wieczorem Tomasz Piechniczek, Dyrektor Naczelny SP ZOZ, w korespondencji z portalem Lubliniecki.pl.