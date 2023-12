W Lublińcu dyskutowano o sytuacji szpitala powiatowego. Placówkę czekają zmiany

- Mamy najniższe nakłady w Unii Europejskiej na ochronę zdrowia. Według danych Eurostatu wynoszą one 4,63 % PKB. W sąsiednich Czechach te nakłady wynoszą 8,10 % a średnia unijna wynosi 8,85 % PKB. To, znaczy, że mamy 2 razy mniejsze nakłady ze środków publicznych na system ochrony zdrowia niż wynosi średnia dla UE – podkreślił wicestarosta Tadeusz Konina. - Chciałbym też zaznaczyć, iż szpital musi utrzymywać stan zatrudnienia personelu medycznego na poszczególnych oddziałach, który wynika z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Jakiekolwiek braki kadrowe powodują konieczność zawieszenia oddziału, a tym samym brak środków z NFZ. Jednocześnie brak odpowiedniej liczby lekarzy na rynku spowodował, że windują oni swoje oczekiwania co do wysokości wynagrodzeń. Stawiają tym samym dyrektora szpitala w sytuacji "albo-albo", tzn. zapłaci, ile żądamy, albo odchodzimy, co skutkuje zawieszeniem lub likwidacją oddziału – mówił wicestarosta.