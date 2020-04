Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w Łagiewnikach Wielkich. Tak wyglądało gospodarstwo po pożarze

Na pomoc rodzinie

Na portalu zrzutka.pl trwa akcja pomocy pogorzelcom, którą wsparło blisko 2 tys. osób. Zebrano do tej pory ponad 200 tys. zł. W odbudowie gospodarstwa i zabezpieczeniu budynków pomagali i nadal pomagają ludzie dobrej woli w tym sąsiedzi.

"Pan Teodor wraz z synem Dawidem od lat zajmują się ciesielstwem – dekarstwem. Pani Irena to pielęgniarka Caritasu, zawsze chętna do pomocy i z uśmiechem na twarzy znajdująca czas na chwilę rozmowy nawet po bardzo ciężkim dniu. Wielu mieszkańców okolicznych miejscowości korzystało z jej pomocy, której nie odmawia nawet w wolnym czasie. Dzisiaj to Pani Irena i jej rodzina potrzebują naszego wsparcia! Mamy szansę oddać jej serce, które nam okazywała w trudnych sytuacjach. Wierzymy, że słów wsparcia i konkretnych gestów pomocy nie zabraknie. Każdy grosik się liczy. Państwo Wańczyk muszą szybko wrócić do swoich zajęć, aby przetrwać. Nie da się tego zrobić bez sprzętu. To ludzie ciężkiej pracy, pełni życzliwości dla innych. Mimo swoich licznych obowiązków nigdy nie odmawiali pomocy innym, teraz potrzebują naszej pomocy." - czytamy w apelu o pomoc na stronie zrzutka.pl.