Wielkanocna Zbiórka Żywności w Lublińcu: Hojność mieszkańców przekroczyła oczekiwania

Hojność mieszkańców Lublińca

Podczas minionego weekendu, w czterech największych sklepach na terenie Lublińca, odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Inicjatywa ta jest częścią działań Banków Żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności. Dzięki ofiarności mieszkańców, którzy zakupili i przekazali produkty spożywcze, tutejszy MOPS mógł wesprzeć osoby potrzebujące z terenu Lublińca.

Przez dwa dni, do specjalnie ustawionych koszy i wózków sklepowych, udało się zebrać aż 1 088 kg żywności! Jak co roku, dużą część zebranego towaru stanowiły: mąka (343 kg), makarony i ryże (221 kg), oleje i tłuszcze (206 kg) oraz cukier (154 kg). Zebrano również słodycze, konserwy mięsne i rybne, mleko, muesli, zupy, przyprawy, sosy, dżemy, herbatę. Do koszy trafiły również owoce i warzywa.