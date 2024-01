Lubliniec. Protesty rolników także w powiecie lublinieckim. Spotkali się na skrzyżowaniu DK11, DK46 i DW906

- Rozumiemy zasadność tych protestów, bo one nie są przeciwko polskiemu rządowi, ale przeciwko obostrzeniom nakładanym przez Brukselę na rolników. Uważamy, że te protesty są spóźnione co najmniej o rok. Powinny być one wtedy, gdy tworzone były przepisy związane z Europejskim Zielonym Ładem, wtedy, gdy był przygotowywany Krajowy Plan Strategiczny, gdy rolnicy i organizacje zgłaszały uwagi, ale być może nie na tyle mocno by zostało to zauważone - mówił na środowej konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.