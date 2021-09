Policja Lubliniec: Trzech nietrzeźwych kierowców jednego dnia!

W poniedziałek 13 września, krótko po godzinie 6 rano na ulicy Sportowej w Herbach policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen. Już na początku czynności stróże prawa poczuli od siedzącego za kierownicą 53-latka zapach alkoholu. Podejrzenia mundurowych ostatecznie potwierdziło przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem, które wykazało w organizmie zatrzymanego do kontroli mężczyzny alkohol. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi powiatu kłobuckiego grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Kolejny amator jazdy na „podwójnym gazie” został zatrzymany przez mundurowych w tym samym miejscu, około godziny 8. Wynik badania alkomatem wykazał, że 53-letni mieszkaniec Częstochowy usiadł za kierownicą fiata znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna już stracił prawo jady, a dodatkowo za swoje lekkomyślne zachowanie odpowie wkrótce przed sądem.