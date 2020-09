W Lublińcu otwarto nowoczesne Centrum Obsługi Mieszkańców ZDJĘCIA

– Przygotowaliśmy takie miejsce, gdyż budynek urzędu miejskiego ma pewne ograniczenia związane chociażby z tym, że jest w obszarze nadzoru konserwatora zabytków i na przykład nie było możliwości, by dobudować do niego windę. Budynek urzędu posiada przeszkody dla osób niepełnosprawnych, czy też dla matek z dziećmi. W tej nowej przestrzeni wszystkie te przeszkody zostały zniwelowane - mówi wiceburmistrz Lublińca, Anna Jonczyk Drzymała.

Urząd Miejski jest czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek – od 7.00 do 17.00

Wtorek-czwartek – od 7.00 do 15.00

Piątek – od 7.00 do 13.00