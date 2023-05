Lubliniec. W czerwcu zamykają wiadukt na Powstańców Śląskich. Zmiany w organizacji ruchu

Policja przypomina, że „strefa zamieszkania” to obszar, który ma przede wszystkim służyć i zapewnić bezpieczeństwo osobom, które się po nim poruszają. Dla tej strefy charakterystyczny jest brak przejść dla pieszych. Pieszy ma prawo swobodnie poruszać się po całym obszarze i zawsze ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Niestosowanie się do nowego oznakowani może skutkować otrzymaniem mandatu karnego oraz punktami karnymi.

Rozbiórka wiaduktu na Powstańców Śląskich

Choć część mieszkańców, a wśród nich i radni domagali się stworzenia na czas zamknięcia wiaduktu przejścia dla pieszych przez torowisko. To jednak to rozwiązanie zostało przez PKP odrzucone. Pojawiło się za to inne rozwiązanie, które może nieco ułatwić życie mieszkańcom. Ma nim być zastępcza komunikacja zbiorowa, która będzie stanowić część tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Komunikacja zastępcza będzie również kursować w soboty i niedziele. Będzie funkcjonować od 6.00 do 22.00, zgodnie z poniższym harmonogramem: 6.00-10.00 – kurs co 15 minut; 10.00-13.00 – kurs co 30 minut; 13.00-18.00 – kurs co 15 minut oraz 18.00-22.00 – kurs co 30 minut.