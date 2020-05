W DPS "Zameczek" już prawie wszyscy zdrowi

Powoli wracamy do normalności – powiedziała nam Dagmara Imiołczyk - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – czekamy jeszcze na dwa wyniki testów naszych mieszkańców i – jeżeli okażą się one negatywne – to będę mogła powiedzieć, że wszyscy są zdrowi. Obecnie mieszkańcami opiekuje się 7 pracowników placówki i 3 księży. Nasi pracownicy stanęli na wysokości zadania i w tej trudnej sytuacji, w której normalną sprawą jest towarzyszący tej pracy strach i niepewność – nie zostawili swoich podopiecznych. To budujące, że właśnie z takimi ludźmi pracuję. Teraz, w momencie, kiedy część załogi będzie mogła wyjść do swoich domów po długim okresie przebywania na terenie placówki słyszę „pani dyrektor, teraz będzie ciężko stąd wyjść, wrócić do tamtego życia. Na początku było ciężko, baliśmy się, trzeba było jakoś to wszystko sobie poukładać w głowie, teraz jesteśmy silniejsi o te doświadczenia.