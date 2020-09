Tygodniowy przegląd prasy (Lubliniec, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lublińca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądał Lubliniec przed laty? Zobaczcie te wyjątkowe zdjęcia!”?

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Dożynki powiatu kłobuckiego w Krzepicach. Święto plonów udało się zorganizować mimo trwającej pandemii koronawirusa W niedzielę, 30 sierpnia, w Krzepicach odbyły się dożynki powiatu kłobuckiego. Święto plonów udało się zorganizować mimo trwającej pandemii koronawirusa. 📢 Woźniki: Rozpoczęcie roku szkolnego w wyjątkowych okolicznościach Inauguracja roku szkolnego 2020/21 przebiegała w sposób wyjątkowy, nie tylko w placówkach gminy Woźniki, ale w całej Polsce.

📢 Zakopane w czasach hitlerowskiej okupacji. Unikatowe zdjęcia z czasów wojny [GALERIA] [3.09] 81 lat temu Zakopane i Podhale zostało zajęte przez wojska niemieckie. Do wtargnięcia hitlerowców doszło w pierwszych dniach września 1939 roku. Pod Giewontem w czasie okupacji większe gmachy i wiele domów zostało zajętych przez Niemców. Ci zorganizowali w Zakopanem własne urzędy, szkoły, wojskowe domy wypoczynkowe, a także szpitale wojskowe. 📢 Policja Lubliniec: Okradli 82-letnią kobietę. Grozi im nawet 5 lat pozbawienia wolności Policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w ostatnim czasie mieli kilkakrotnie okraść 82-letnią mieszkankę gminy Herby. Przestępcy wchodzili do domu ofiary pod pretekstem sprzedaż pościeli i kołder. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował dozór policyjny. 📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Śmiertelne potrącenie na Stalmacha w Lublińcu. Policja podała szczegóły zdarzenia W poniedziałek lublinieccy policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności w miejscu tragicznego wypadku, do jakiego doszło w Lublińcu, gdzie kierujący fiatem potrącił przechodzącą przez jezdnię 73-letnią kobietę. 📢 „Westerplatte. Wykuty w chwale” – prapremiera filmu dokumentalnego w MDK Lubliniec Oryginalny pomysł, światowej klasy wykonanie, piękne przesłanie – tak Miejski Dom Kultury w Lublińcu podsumowuje film dokumentalny „Westerplatte. Wykuty w chwale”, który miał swoją prapremierę 31 sierpnia 2020 roku właśnie w MDK-u. W ten wyjątkowy projekt zaangażowany jest twórca z Lublińca: Dawid Mikuda.

📢 7 grzechów głównych kierowców. Też je popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika. 📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 30-lecie posługi proboszcza parafii na Steblowie ZDJĘCIA W ostatnią niedzielę września podczas mszy w parafii na Steblowie ks. Antoni Zając świętował 30-lecie posługi kapłańskiej w parafii.

📢 Białystok. Wybuch przy Kasztanowej. Cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. To było rozszerzone samobójstwo (zdjęcia) Przed południem miał miejsce wybuch w domu przy ulicy Kasztanowej w Białymstoku, na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Wiemy, że są cztery ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Policja potwierdza: To było rozszerzone samobójstwo

