Matura 2024 w Lublińcu. w ZSOT uczniowie pisali egzamin z języka polskiego - zobacz ZDJĘCIA

Matura 2024 w Lublińcu. Zobacz zdjęcia z egzaminu z j. polskiego w ZSOT

Szkoła od wielu dni przygotowywała się do egzaminu maturalnego. - Mamy 119 absolwentów. Wszyscy ukończyli szkołę i wszyscy przystępują do egzaminów. Wszystko mieliśmy w przeddzień w sekretariacie zapieczętowane i jesteśmy w pełnej gotowości - mówiła Joanna Walczak, dyrektor ZSOT w Lublińcu.

Harmonogram tegorocznych matur

Matura 2024 w części pisemnej będzie odbywać się w dniach od 7 do 24 maja. W pierwszej kolejności uczniowie oraz absolwenci przystąpią do egzaminów na poziomie podstawowym, a pierwszy z nich zweryfikuje ich wiedzę z języka polskiego. W następnym dniu maturzyści podejdą do matury z matematyki, zaś osoby chętne – dodatkowo z języków kaszubskiego, łemkowskiego oraz łacińskiego i kultury antycznej, jednak w tym przypadku na poziomie rozszerzonym. W czwartek, 9 maja będą obowiązkowo zdawać język angielski albo francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski bądź włoski. Następne terminy dotyczą już egzaminów z wybranych przedmiotów w wersjach rozszerzonych. Ponadto, w dniach od 11 do 25 maja zostaną przeprowadzane także matury ustne w zakresie języków: polskiego, mniejszości narodowych, obcych nowożytnych, łemkowskiego oraz kaszubskiego.