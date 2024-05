Lubliniec. Targowisko zielne - tu kupisz niemal wszystko! Teraz królują sadzonki i kwiaty

Dużym zainteresowaniem kupujących cieszyły się sadzonki i kwiaty. Wszak to już najwyższa pora na własne pomidorki, ogórki i kwiaty w ogródku i na balkonie.

- Zapraszamy mieszkańców na zakupy. U nas zawsze to, co najlepsze - zachęcał jeden ze sprzedawców na targowisku.

Dwa targowiska w Lublińcu

Kilka lat temu pojawił się pomysł właścicieli targowiska przemysłowego, które działa na terenie należącym do zakonu oblatów, by przenieść targ zielny z Bulwaru Franciszka Grotowskiego i połączyć je z tym na ulicy Targowej. Do tego jednak nie doszło i w mieście działają dwa osobne targowiska.