Prasówka 10.05.2024 Lubliniec. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Lublińca

We wtorek 7 maja w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej. Przysięgę złożyli radni oraz burmistrz Woźnik Michał Aloszko. Radni wybrali także przewodniczącą oraz wiceprzewodniczących.

We wtorek 7 majaAkcja strajkowa jest efektem przewlekłego, trwającego od ponad roku, sporu zbiorowego. Związkowcy, przypomina przewodnicząca Komisji Zakładowej Joanna Bulik, żądają podwyżki płac w wysokości 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników, z wyrównaniem od 2023 r. Wynagrodzenia pracowników pozostają od lat na poziomie płacy minimalnej.

W strajku ostrzegawczym wzięli udział tylko ci pracownicy, którzy nie musieli pozostać przy łóżkach podopiecznych. Jednocześnie rozpoczęto referendum związkowe w sprawie regularnej akcji strajkowej.• Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl) organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła dwugodzinny strajk ostrzegawczy w lublinieckim Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Odbył się on w tym samym czasie, co inauguracyjna sesja Rady Powiatu i wybory zarządu starostwa, któremu ośrodek podlega.