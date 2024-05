Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Lubliniec, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Piękne maturzystki w woj. śląskim! Wiadomo, egzamin maturalny to nie pokaz mody, ale wielu młodych ludzi chce w tym ważnym momencie swojego życia prezentować się dobrze i stylowo. Powiedzmy to wyraźnie - dbanie o wygląd i prezencję, nie ujmuje dbaniu o stan wiedzy. Zobaczcie zatem, jak w woj. śląskim prezentują się nasze zdolne i piękne maturzystki! Publikujemy fotografie z wielu miast, m.in. z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Bielska-Białej, Żor, Będzina, Zawiercia...

Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

Trzy osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulicy Stalmacha z drogą krajową nr 11 w Lublińcu. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na targu zielnym w Lublińcu zaroiło się od sadzonek pomidorów, kwiatów doniczkowych i oczywiście świeżych owoców i warzyw. Co można tu kupić? Zobaczcie!

Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

We wtorek 7 maja w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej. Przysięgę złożyli radni oraz burmistrz Woźnik Michał Aloszko. Radni wybrali także przewodniczącą oraz wiceprzewodniczących.

We wtorek 7 majaAkcja strajkowa jest efektem przewlekłego, trwającego od ponad roku, sporu zbiorowego. Związkowcy, przypomina przewodnicząca Komisji Zakładowej Joanna Bulik, żądają podwyżki płac w wysokości 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników, z wyrównaniem od 2023 r. Wynagrodzenia pracowników pozostają od lat na poziomie płacy minimalnej.

W strajku ostrzegawczym wzięli udział tylko ci pracownicy, którzy nie musieli pozostać przy łóżkach podopiecznych. Jednocześnie rozpoczęto referendum związkowe w sprawie regularnej akcji strajkowej.• Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl) organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła dwugodzinny strajk ostrzegawczy w lublinieckim Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”. Odbył się on w tym samym czasie, co inauguracyjna sesja Rady Powiatu i wybory zarządu starostwa, któremu ośrodek podlega.