Rusza punkt wymazowy - „drive-thru” w Lublińcu. Powiat zdecydował, że nie będzie czekał na uruchomienie rządowych wymazobusów

Przypomnijmy, że kilkumiesięczne funkcjonowanie wymazobusów możliwe było dzięki finansowej współpracy Starostwa Powiatowego i gmin zlokalizowanych w powiecie lublinieckim. Już w trakcie funkcjonowania wymazobusu gminy zwracały uwagę, że koszty tego przedsięwzięcia nie powinny spoczywać na barkach samorządów. Swoje racje gminy podtrzymały w piśmie skierowanym do władz powiatu, w którym apelowały o zakończenie tego sposobu finansowania wymazobusu.

Punkt wymazowy w Lublińcu zostanie uruchomiony pod gmachem Szpitala Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 9. Będą mogli z niego skorzystać mieszkańcy powiatu, którzy decyzją Sanepidu mają wskazanie do wykonania wymazu na obecność SARS-CoV-2. Bez wychodzenia z samochodu osoby te będą mogły wykonać badanie bezpłatnie.

- Podjęliśmy taką decyzję pomimo tego, iż nie jest to zadanie ani gmin, ani powiatu, jednak w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców nie mogliśmy biernie czekać na uruchomienie rządowych wymazobusów. Sytuacja jest dynamiczna i musimy zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia na terenie powiatu dużej liczby osób przebywających na kwarantannie i potrzebujących wykonania testu w krótkim czasie – mówił starosta Joachim Smyła.

Powiat zdecydował, że w sytuacji, w której Państwowy Inspektor Sanitarny nie zabezpiecza usług pobierania wymazów oraz gminy odmawiają współfinansowania tej usługi, Zarząd Powiatu podjął decyzję o natychmiastowym uruchomieniu punktu wymazowego dla osób wskazanych do pobrania wymazu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

Jakie obowiązują zasady w punkcie wymazowym w Lublińcu?

Punkt „drive-thru” zostanie uruchomiony 9 sierpnia przy ul. Grunwaldzkiej 9 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. Rejestracja telefoniczna będzie się odbywała na podstawie skierowania pod numerem telefonu: 735 208 039, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Wymazy pobierane będą od poniedziałku do niedzieli w godz. 13:00 – 15:00. Lokalizacja punktu pobrań wymazu znajduje się na drodze wewnętrznej Szpitala od strony wejścia do Poradni Specjalistycznych w SP ZOZ w Lublińcu, przy ul. Grunwaldzkiej 9. Do punktu należy przyjechać tylko i wyłącznie własnym samochodem.