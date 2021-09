Przegląd prasy 16.09.2021 Lubliniec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Częstochowa, Lubliniec, Kłobuck, Myszków - co śmieszy internautów w tych miastach? Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie. Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Kliknij w "zobacz galerię".

Kolejne spotkanie w sprawie budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w Lublińcu powoli przybliża miasto do realizacji tej wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Codzienne podróże ulicą Częstochowską przez zamykany wielokrotnie przejazd to dla kierowców udręka. Budowa tunelu ma to zmienić.

Informacje o pladze karaluchów w bloku socjalnym w Lublińcu obiegły całą Polskę. Dotarły też do Rzecznika Praw Obywatelskich, który dopytuje burmistrza Lublińca Edwarda Maniurę o planowany harmonogram działań.