Perły województwa śląskie. To prawdziwe cuda natury! TOP 10 miejsc, w których spędzisz doskonały czas na świeżym powietrzu

Województwo śląskie kryje w sobie niezwykłe cuda natury, które urzekają swoim niepowtarzalnym pięknem. To miejsce, w którym można odnaleźć spokój i siłę w otoczeniu niezwykłych krajobrazów. Pragniesz odłączyć się od pędu codzienności i naładować baterie? Niezależnie od preferencji, każdy może znaleźć tu miejsce, które pozwoli mu naładować baterie i cieszyć się pięknem natury. Wizyta w tych miejscach to doskonały sposób na oderwanie się od codziennego zgiełku i odkrycie niezwykłych skarbów, jakimi obdarza nas Matka Natura.

TOP 10 najpiękniejszych miejsc w naszym regionie

Województwo śląskie jest piękne! I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wśród najpiękniejszych miejsc możemy wymienić m.in. Pustynie Siedlecką, czyli jeden z piaszczystych obszarów znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten otrzymał swoją nazwę od dawnych wyrobisk piasku, które znajdowały się w okolicach wsi Siedlec. Chociaż Pustynia Siedlecka jest znacznie mniejsza od słynnej Pustyni Błędowskiej, nadal stanowi atrakcyjną turystyczną atrakcję. Wydmy na terenie Pustyni Siedleckiej sięgają wysokości nawet 30 metrów, co nadaje temu miejscu imponujący charakter. W upalne dni, gdy temperatura powietrza jest wysoka, można zaobserwować zjawisko zwane fatamorganą, które dodatkowo dodaje temu miejscu tajemniczego uroku.