Lubliniec. Sprawdź jak wygląda stan przygotowań do budowy drogi S11 w woj. śląskim?

INWESTYCJE. Gotowa w całości S11 ma ułatwić dojazd z Kołobrzegu i Koszalina do miast wchodzących w skład konurbacji górnośląskiej. Ta ważna droga ma przebiegać m.in. przez powiat lubliniecki.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków roku cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11), od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnicę Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna. Jak zapewnia GDDKiA, dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godzin.

Część S11 jest już gotowa

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać z 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km.

Pod koniec września tego roku GDDKiA oddała do ruchu 48 km trasy od Koszalina do Bobolic. Nowa droga wyprowadziła ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami a Szczecinkiem. Na ten fragment, o długości 24,4 km, GDDKiA podpisała 30 sierpnia tego roku umowę z wykonawcą, a zakończenie budowy planowane jest w 2026 roku. Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z województwem zachodniopomorskim do granicy z województwem opolskim. Długość projektowanej S11 w województwem wielkopolskim to około 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

Szczecinek – Piła o długości około 59 km,

Piła – Ujście o długości około 20 km,

Ujście – Oborniki o długości około 43 km,

Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,

Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,

Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,

Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

Dla odcinka Ostrów Wielkopolski – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od DŚU. Dla odcinka Szczecinek – Piła oraz Oborniki – Poznań uzyskaliśmy DŚU, a dla odcinków Piła – Ujście, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin oraz Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Termin składania ofert upływa 13 grudnia o godz. 9. Ponadto, w przyszłym roku GDDKiA planuje ogłosić postępowanie przetargowe dla kolejnego odcinka S11 tj. Ostrów Wielkopolski – Kępno. Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na dobudowę II jezdni na obwodnicy Kępna., pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów. W lipcu oddana do ruchu obwodnicę Olesna - to blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja to także budowa 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim.

Z kolei pod koniec listopada poznaliśmy oferty na realizację pozostałej części drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim. To trzy odcinki trasy o łącznej długości ok. 46 km od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna.

W czerwcu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o DŚU dla prawie 30 km S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. We wrześniu GDDKiA złożyła wniosek o DŚU dla kolejnego, ponad 31-kilometrowego odcinka, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór. Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosków o wydanie DŚU, zakończy początkowy etap przygotowania inwestycji. Na etapie procedowania decyzji DŚU dla odcinka drugiego nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg. W ramach procedowania DŚU zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji.

Równolegle do procedowanej decyzji DŚU opracowywana będzie Koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki: od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911, oraz

od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. Nie wykluczone jest, że względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląski konieczna będzie dodatkowa lub nowa decyzja DŚU. To, jak podkreśla GDDKiA, z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ.

