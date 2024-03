Lubliniec. Remont ulicy Plebiscytowej wiąże się też z wycinką drzew. Mieszkaniec alarmuje, że ludzie będą się teraz "smażyć" w upalne dni

Zaniepokojenie wycinką drzew

Odpowiedź burmistrza na obawy mieszkańców

Na zaniepokojenie mieszkańców odpowiedział burmistrz Lublińca, Edward Maniura. - Drzewa, o których Pan wspomina, miały bardzo dużą kolizję z infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa i sanitarna), przez co często dochodziło do zapadnięć czy awarii. Analizujemy kwestię nasadzeń szlachetnych drzew, ale muszą być one usytuowane poza pasem drogowym. Proces ten rozpocznie się w bieżącym roku - zapewnił burmistrz.

Przebudowa ul. Plebiscytowej w Lublińcu

- Mieszkańcy długo czekali na remont drugiej części ulicy Plebiscytowej. Prace planujemy zakończyć do sierpnia tego roku. Wartość robót to prawie 3 miliony złotych. To bardzo duża inwestycja z uwagi na to, że musimy przebudować całą infrastrukturę podziemną, czyli kanalizację, i zrobić łącznik dla mieszkańców bocznej ulicy, która należy do ulicy Plebiscytowej. Największym problemem są tam drzewa, natomiast podjąłem decyzję, jeszcze w ubiegłym roku, że wszystkie drzewa, które nie są chore, pozostaną. Chore drzewa zostaną wycięte, ale w ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa. Tak stanie się też w innych miejscach remontowanej drogi - mówi nam kilka tygodni temu Edward Maniura, burmistrz Lublińca.