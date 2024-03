Lubliniec. Jak wygląda budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kokotku?

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kokotku jest już na zaawansowanym etapie. Prace, które rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku, są realizowane zgodnie z planem.

- Jesteśmy na etapie wyposażania oczyszczalni ścieków. Praktycznie zostało już bardzo niewiele do wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Na dzień dzisiejszy mamy za sobą 70 proc. prac. Termin jest do końca sierpnia i jest on absolutnie niezagrożony - mówi burmistrz Lublińca, Edward Maniura.