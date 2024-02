Ciężarówki z darami przyjechały do DPS "Dom kombatanta" w Lublińcu!

Całe przedsięwzięcie zaczęło się od tego, że Marzena Klich podzieliła się pomysłem z Marleną Szulc – kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie. Kierownik OPS miała z kolei wiedzę o potrzebach Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Lublińcu z racji znajomości z Joanną Bulik – przewodniczącą KZ NSZZ “Solidarność” przy DPS Dom Kombatanta. Operację uzgodniono z Eweliną Małecką – dyrektorem DPS “Dom Kombatanta” i wszystko udało się zakończyć z sukcesem. W piątek 2 lutego ciężarówki przywiozły do DPS-u nowy sprzęt, który poprawi komfort życia tutejszych pensjonariuszy.

Dzięki niezwykłej otwartości i empatii osób zarządzających firmą Geberit – m.in. Justyną Zborowską, Małgorzatą Gostkowską i Patrycją Kentzer-Sikorską, firma nieodpłatnie przekazała armaturę i meble łazienkowe na potrzeby DPS’u. Pochodzące z ekspozycji wyposażenie to blisko 160 elementów, które wciąż nadawały się do użytku, a dzięki zaangażowaniu wielu ludzi w szybkim czasie trafiło do lublinieckiego DPS-u przy współpracy z oleską firmą transportową PK Express Pietrzak. W "Domu kombatanta" znalazły się więc m.in. szafki, lustra, umywalki, brodzi, bidety i wiele innych potrzebnych sprzętów.