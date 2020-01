Zuchwałe włamanie w Lisowicach. Złodzieje zaatakowali w biały dzień

Ofiarą złodziei padła bliska rodzina radnego powiatowego Błażeja Niedźwiedzia. Gdy domownicy opuścili posesję w Lisowicach, złodzieje, którzy zapewne obserwowali dom, zaatakowali. O dziwo nie przeszkodziła im w tym pora dnia, a była godzina 15 i na dworze było jeszcze widno. Sprawcy próbowali najpierw łomem podważyć drzwi balkonowe, a gdy im się to nie udało, wybili szybę i weszli do środka. Ich łupem padła biżuteria. Jak udało im się nie wzbudzić zainteresowania otoczenia? Żeby uśpić czujność sąsiadów, powiedzieli im, że widzieli ogłoszenie z tym właśnie domem na sprzedaż, co było oczywiście nieprawdą.

Radny apelował do policji

Paradoksalnie dwa tygodnie przed włamaniem radny Niedźwiedź wystosował pismo do komendanta lublinieckiej policji o zwiększeniu ilości patroli w powiecie, po sygnałach o włamaniach do mieszkań i domów w powiecie lublinieckim. Niestety do tej pory nie otrzymał jeszcze na nie żadnej odpowiedzi. Z policyjnych statystyk wynika, że nie ma gwałtownego wzrostu takich zdarzeń, bo zarówno w ostatnim kwartale 2018 jak i 2019 lubliniecka policja zajmowała się 9 sprawami o włamanie. Nie zmienia to jednak faktu, że to dzięki wzmożonej czujności mieszkańców do wielu takich zdarzeń nie doszło, a złodzieje faktycznie zintensyfikowali swoje próby kradzieży.

Wójt gminy Pawonków nie kryje oburzenia sytuacją

Sprawa włamania w Lisowicach poruszyła wójt gminy Pawonków. - Jestem poruszona tym bardziej, że w poprzednich latach w Gminie Pawonków praktycznie nie było przestępczości, ewentualnie jakieś sporadyczne wykroczenia. Oburza mnie też fakt zuchwałości ludzi, którzy się dopuszczają takich występków. Włamania dokonano w domu otoczonym sąsiadami, w środki wsi, w biały dzień - napisała na portalu społecznościowym Joanna Wons-Kleta, wójt Gminy Pawonków. Pani wójt zaapelowała do mieszkańców o to, by spróbowali zabezpieczyć się przed złodziejami za pomocą domowej roboty monitoringowi, który już sprawdził się u niektórych mieszkańców.