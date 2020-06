W śmieciarkach w Lublińcu mieszane są odpady segregowane z niesegregowanymi?

Z informacji, które otrzymała wiceburmistrz wynika, że odpady komunalne z gospodarstw domowych czy przyblokowych śmietników przewożone są często śmieciarkami dwukomorowymi. Taki model samochodów pozwala na jednoczesny odbiór od mieszkańców Lublińca dwóch różnych rodzajów odpadów. Zabudowa śmieciarki jest wówczas podzielona na dwie niezależne części. Każda z nich posiada swój uchwyt do podnoszenia pojemników, zasyp oraz osobne urządzenia prasujące.

Na prośbę wiceburmistrz, firma STRACH udostępniła zdjęcia śmieciarek, które można spotkać na lublinieckich drogach. - Śmieciarka dwukomorowa wykorzystywana jest głównie do odbioru odpadów segregowanych, dlatego powinniśmy się jej spodziewać na tych trasach, przy których czekają na odbiór worki kolorowe, co nie znaczy, że firma nie może w ramach tego samego kursu odebrać przy okazji odpadów zmieszanych lub, że ma obowiązek używania wyłącznie takich śmieciarek - wyjaśniła wiceburmistrz.

Anna Jonczyk Drzymała poprosiła też mieszkańców, by w momencie, kiedy są świadkami sytuacji z której wynika, że faktycznie dochodzi do mieszania odpadów segregowanych z tymi, których posegregować się nie da, zawiadamiali o swoich wątpliwościach Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego w Lublińcu. - Prosimy o przekazywanie informacji drogą mailową (komunalny@lubliniec.pl) lub telefonicznie pod numerem 34 353 01 00. W informacji proszę podać adres posesji, na której zaobserwowano nieprawidłowość i godzinę zdarzenia - napisała w informacji do mieszkańców wiceburmistrz.

Miasto ma możliwość sprawdzenia, czy faktycznie doszło ze strony firmy do nieprawidłowości, czy było to tylko złudzenie, gdyż w każdej śmieciarce zainstalowane są kamery.