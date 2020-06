W Lublińcu też piszą egzamin ósmoklasisty. Zastosowano specjalne środki ostrożności

W szczególnych przypadkach - m.in. dla osób z autyzmem, lekką niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących, słabosłyszących etc. - czas egzaminu może być przedłużony do kolejno: 180, 150 lub 135 min.

O godz. 9 uczniowie rozpoczęli wypełnianie arkuszy egzaminu z języka ojczystego, na co mają dwie godziny.

- Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Samo przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Niezależnie od uzyskanych wyników wszyscy uczniowie, którzy jednocześnie zaliczyli ostatni rok podstawówki, otrzymają promocję do szkoły ponadpodstawowej.

Wyniki egzaminu, które powinny być znane do 31 lipca, będą jednak rzutowały na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych. Są one brane pod uwagę podczas przyjęcia.

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w pierwszym terminie egzaminu ósmoklasisty, otrzymają szansę w drugim terminie, który odbędzie się pomiędzy 7 a 9 lipca.

Egzamin ósmoklasisty w reżimie sanitarnym - maseczki, półtora metra dystansu społecznego i płyn do dezynfekcji

W związku z pandemią COVID-19 egzamin ósmoklasisty odbywa się w tym roku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przede wszystkim mogą w nim wziąć udział tylko i wyłącznie uczniowie zdrowi, którzy nie posiadają objawów choroby. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, którzy przebywają w domu z osobami objętymi kwarantanną, nie mogą wziąć udziału w egzaminie.