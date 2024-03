MDK Lubliniec: Święto "Teatru po pracy" i Regionalne Spotkania Recytatorskie

Już 4 kwietnia 2024 o godzinie 19:00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbędzie się spektakl ,,Strzał w dziesiątkę’’. Tego wieczoru Teatr Po Pracy świętować będzie swoje 10-te urodziny. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki, które dostępne będą od 25 marca 2024 od godziny 16:00 w kasie MDK oraz na stronie www.mdk.lubliniec.pl.

A czego możemy spodziewać się na scenie w ten poniedziałkowy wieczór? Jak mówi Agnieszka Raj-Kubat, odpowiedzialna za reżyserię i scenariusz spektaklu, a także instruktor prowadząca od 10-lat Teatr Po Pracy: "Strzał w dziesiątkę" to kompilacja najlepszych fragmentów spektakli Teatru Po Pracy, które powstawały przez ostatnich 10 lat! Wrócą wspomnienia, obrazy, zapachy, nawet te już nieco zamglone. "Strzał w dziesiątkę" to jubileusz amatorskiego Teatru lublinieckiego. Strzałem w dziesiątkę było samo założenie Teatru Po Pracy. Będzie sentymentalnie i wzruszająco. Zabawnie i kolorowo. Wszystko to okraszone będzie piękną muzyką i śpiewem na żywo….

Ta grupa nie raz zachwyciła lubliniecką (i nie tylko) publiczność swoim talentem, tym razem na pewno nie będzie inaczej.