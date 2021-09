Tunel pod torami kolejowymi w Lublińcu coraz bliżej. Ma zlikwidować uciążliwe korki w mieście Piotr Ciastek

Kolejne spotkanie w sprawie budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w Lublińcu powoli przybliża miasto do realizacji tej wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Codzienne podróże ulicą Częstochowską przez zamykany wielokrotnie przejazd to dla kierowców udręka. Budowa tunelu ma to zmienić.