Teresa Werner napisała książkę. „Marzeniami do sukcesu” ma 350 stron, sporo zdjęć i kosztuje 150 zł OPRAC.: Paweł Kurczonek

W książce zatytułowanej „Marzeniami do sukcesu” Teresa Werner opowiada o swojej karierze oraz o życiu prywatnym. Na kartach książki można znaleźć rozmowy z ojcem artystki, jej córką i mężem. Na co dzień piosenkarka strzeże swojej prywatności, więc dla fanów do rzadka okazja, by dowiedzieć się więcej o artystce.