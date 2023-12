Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Lublińcu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Mikołaj pojawił się w Lublińcu! Zgodnie z tradycją w pierwszy weekend grudnia w mieście odbywa się jarmark świąteczny. W niedzielę 3 grudnia na Rynku Miejskim panowała gorąca atmosfera, mieszkańcy licznie odwiedzili stoiska z rękodziełem i razem z najmłodszymi pociechami uczestniczyli w przywitaniu wyjątkowego gościa jakim był Mikołaj. W to zimowe popołudnie uśmiech gościł na twarzach zgromadzonych, była to niedziela pełna przedświątecznej radości.

Tak wyszli na Lubliniec! Mieszkańcy miasta przyłapani w drodze do pracy, szkoły, na zakupy, na spacerze z dzieckiem... - jak się ubieramy na co dzień? Zobacz zdjęcia wykonane przez kamerę Google Street View w Lublińcu. Kto wie, może znajdziesz się na zdjęciach. Zobacz te uliczne stylizacje!

Święty Mikołaj w samej czapce i majtkach biegnie ulicami Lublińca... To się naprawdę wydarzyło! Lokalny portal Info Express poinformował dzisiaj o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w przeddzień Mikołajek na ulicy Zachodniej w Lublińcu. Czytelnicy zarejestrowali zdjęcia i nagranie mężczyzny biegnącego w pięknej czapce św. Mikołaja i w samych slipkach. Zobaczcie!

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.