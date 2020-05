Policyjny pościg w Lisowie. 20-latek uciekał przed policją ponieważ nie miał prawa jazdy

W sobotę 2 maja funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego lublinieckiej komendy prowadzili kontrole prędkości na drodze krajowej nr 46 w Lisowie. Krótko po godzinie 19, za pomocą laserowego miernika prędkości zarejestrowali nadjeżdżający z kierunku Częstochowy samochód osobowy marki Mazda, który w obszarze zabudowanym poruszał się z prędkością 72km/h.

Na wyraźny sygnał do zatrzymania pojazdu wydany przez policjantów kierujący japońskiego auta najpierw zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku Lublińca.

Policjanci natychmiast podjęli pościg używając sygnałów błyskowych i dźwiękowych. Ostatecznie ucieczka zakończyła się w miejscowości Tanina, gdzie uciekinier zatrzymał swój pojazd - informuje mł. asp. Michał Sklarczyk z KPP Lubliniec

Uciekinier stanie przed sądem

Jak się okazało, zatrzymany 20-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego uciekał, ponieważ nie posiadał prawa jazdy, a pojazd nie miał polisy OC. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że w ostatnim czasie kierujący był już kilka razy karany za to wykroczenie. Wobec tych faktów, tym razem nie skończyło się na mandacie. Za jazdę bez uprawnień, przekroczenie prędkości i niezatrzymanie się do kontroli mężczyzna stanie przed sądem. Jego pojazd został odholowany na policyjny parking, a w związku z brakiem ważnej polisy OC funkcjonariusze sporządzili informacje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.