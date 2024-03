Policja zatrzymała pirata drogowego w Jawornicy. Mężczyzna przekroczył prędkość i prowadził samochód bez uprawnień

Prowadził samochód bez uprawnień

W środę 13 marca na ulicy Głównej w Jawornicy, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lublinieckiej komendy zatrzymali kierującego samochodem osobowym marki skoda, który nie zastosował się do obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 50 km/h. Podczas kontroli okazało się, że 40-letni mieszkaniec Lublińca, usiadł za kierownicę pojazdu, nie mając do tego uprawnień.

Wobec tak rażącego lekceważenia obowiązujących przepisów stróże prawa sporządzili wobec kierującej wniosek o ukaranie do sądu, a za przekroczenie prędkości mężczyzna otrzymał mandat karny oraz punkty karne - informowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Mundurowi przypominali, jakie kary mogą spotkać osoby, które wsiadają za kierownice swoich pojazdów bez prawa jazdy. Za to wykroczenie może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł.