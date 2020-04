Podopieczni i pracownicy DPS-u w Lublińcu przebadani na koronawirusa. Trzy osoby trafiły do szpitala

Władze powiatu lublinieckiego uspokajają w związku z wykryciem koronawirusa u pracownika DPS-u „Zameczek“. – Sytuacja na terenie DPS “Zameczek” jest stabilna – powiedziała w rozmowie z portalem lubliniecki.pl Ilona Kozioł, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu – W chwili obecnej 70 osobami opiekuje się 15 pracowników. Harmonogram obowiązków pozwala na to aby część opiekunów mogła odpocząć. To zupełnie inne warunki od tych jakie panowały w Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie, kiedy po wprowadzeniu kwarantanny, nad pensjonariuszkami czuwały tylko dwie opiekunki. Wszystkie ośrodki w powiecie lublinieckim miały również czas na wdrożenie odpowiednich procedur, które w przypadku DPS “Zameczek” ułatwiają teraz sprawowanie opieki – tłumaczy dyrektor PCPR.

Zabezpieczenia wprowadzono w lublinieckim DPS “Kombatant” oraz w DPS przy ul. Kochcickiej, gdzie jak do tej pory nie stwierdzono żadnych zagrożeń. Do Domu Pomocy Społecznej “Zameczek” napływa pomoc skierowana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Śląski Urząd Wojewódzki, firmy i osoby prywatne – są to głównie środki ochrony osobistej.