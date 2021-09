Oznaczenia trasy Biegu Katorżnika zaśmiecają las? Radny apeluje o ich posprzątanie

Tabliczki zawieszone na drzewach, które wskazują m.in. trasę Biegu Katorżnika, zwróciły uwagę radnego Rady Miejskiej Damiana Włodarczyka. W jeden z interpelacji do burmistrza radny zaapelował, by organizatorzy imprez biegowych w lublinieckich lasach "posprzątali oznakowanie tras". Radny napotkał na tabliczki przytwierdzone do drzewa na drodze z Piłki do Lublińca.

Okazało się, że oznakowanie tras, które zaniepokoiło radnego zostało wykonane przez Wojskowy Klub Biegacza META, po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Lubliniec. W odpowiedzi na interpelację radnego, wiceburmistrz miasta Anna Jonczyk-Drzymała stwierdziła, że oznaczenia szlaków i tras istnieją od 20 lat i służą zarówno organizatorom podczas rozgrywania zawodów jak i trenującym biegaczom czy rowerzystom. Tylko w tym roku roku przeprowadzono na nich 7 imprez.