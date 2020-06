Nie będzie inwestycji austriackiej firmy w KSSE w Lublińcu

Jak poinformował burmistrz Lublińca Edward Maniura, mimo otrzymania pozwolenia na budowę przez firmę Unger Steel, firma wycofała się z naszego kraju, więc nie będzie budowy fabryki w Lublińcu. O tym fakcie władze dowiedziały się kilka tygodni temu.

W zakładzie miały powstać nowe miejsca pracy

W 2018 roku austriacka firma kupiła działkę w strefie ekonomicznej w Lublińcu. Była to działka o powierzchni 5,1 ha, a jej wartość transakcji wyniosła blisko 3,5 mln zł brutto. Była to działka we wschodniej części Lublińca, przylegająca do ul. Częstochowskiej (dawniej wiodła nią droga krajowa nr 46, obecnie ul. Częstochowska dochodzi do noszącej to oznaczenie obwodnicy miasta).

Inwestor zajmujący się produkcją elementów stalowych - zadeklarował rozpoczęcie budowy nowego zakładu w listopadzie 2018 roku. W pierwszym etapie miały powstać hala o powierzchni 0,83 ha; zatrudnienie do 31 grudnia 2020 r. miało znaleźć tam ponad 100 osób. Niestety nic z tego nie dojdzie do skutku.