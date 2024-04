Lubliniec. Na komunikację autobusową trzeba będzie jeszcze poczekać

Teraz Urząd Miejski w Lublińcu ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej zamiar przeprowadzenia postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania to 31 marca 2025 roku. Procedura postępowania o zamówienie w zakresie transportu publicznego może zostać uruchomiona najwcześniej po roku czasu od publikacji ogłoszenia.

Planowany termin uruchomienia komunikacji miejskiej w Lublińcu to 1 września 2025 roku. Taką informację podał burmistrz Lublińca, Edward Maniura. Przypomnijmy, że plany uruchomienia komunikacji miejskiej w Lublińcu mają już kilka lat. Pierwotnie miasto zapowiadało, że komunikacja miejska ruszy w 2022 roku, co miało się zbiec z obchodami 750-lecia Lublińca. Niestety nie udało się dotrzymać tego terminu. Jak wynika z zapowiedzi magistratu, na uruchomienie połączeń będziemy musieli jeszcze poczekać. Na początku tego roku prowadzone były konsultacje w sprawie przebiegu linii i planowanych przystanków.

Z kolei Józef Korpak, Sekretarz Miasta Lublińca, w rozmowie z lublinieckim.pl tłumaczy, że "Ten etap daje czas i możliwość na przygotowanie się zainteresowanym operatorom do procedury przetargowej, którą przewidujemy wszcząć w przyszłym roku. Przewoźnicy mogą wówczas składać zapytania i doprecyzowywać poszczególne elementy niezbędne później na etapie postępowania."

Komunikacja, która jak wspomnieliśmy ma ruszyć we wrześniu 2025 roku będzie kursować na dwóch liniach:

Przewidywany okres umowy z wyłonionym operatorem obejmować będzie trzy lata. To oznacza, że wybrany przewoźnik będzie miał pewność długoterminowej współpracy z miastem, co z na pewno wpłynie na jakość świadczonych usług.

Kiedy poznamy wyniki przetargu?

Wszystko wskazuje na to, że wynik postępowania przetargowego poznamy po 31 marca przyszłego roku. Do tego czasu, zainteresowani operatorzy będą mieli możliwość przygotowania się do procedury i składania swoich ofert.