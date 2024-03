Lubliniec. Festiwal Życia w Kokotku: Lista warsztatów. Co zapowiadają organizatorzy?

Festiwal Życia w Kokotku to największy w Polsce plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży. Każdego roku, w samym środku wakacji, gromadzi tysiące młodych ludzi z całego kraju i z zagranicy. W tym roku, od 8 do 14 lipca, uczestnicy będą mieli do wyboru kilkadziesiąt propozycji warsztatów. Zapisy na zajęcia ruszają już 15 kwietnia.

Tegoroczna edycja Festiwalu Życia w Kokotku przynosi wiele atrakcji. Organizatorzy przygotowali listę 26 propozycji warsztatów, zróżnicowanych tak, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie.