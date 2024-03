Lubliniec. Uczniowie UCKZiU doświadczyli, jak to jest być seniorem

Symulator starości: Jak Działa?

- Jako słuchaczka Szkoły Policealnej na kierunku opiekun medyczny, miałam okazję doświadczyć czym jest starość. Założyłam na siebie symulator, który jest wyposażony w obciążniki na ręce i nogi, kamizelkę, również z obciążnikami, słuchawki na uszy, okulary. To urządzenie powaliło mi doświadczyć tego, jak to jest gdy się słyszy szum w uszach, całe ciało jest ociężałe i ledwo można się poruszać - mówi Katarzyna Imiołczyk, jedna z uczestniczek eksperymentu.

Symulator starości to specjalne urządzenie, które naśladuje różne dolegliwości i ograniczenia związane ze starością. Uczniowie w Lublińcu mieli okazję wypróbować ten innowacyjny sprzęt, który pozwala doświadczyć, jak to jest być osobą starszą.

Wrażenia po eksperymencie

- Koleżanki powiedziały mi, że poruszam się jak prawdziwa, schorowana staruszka i tak właśnie w tym “mundurku” się czułam. Jaka jest moja refleksja po tym doświadczeniu? Myślę, że w naszym kraju nie mówi się o starości, nie uczą nas szacunku do niej, cierpliwości i empatii. Starzy i schorowani ludzie są często zużytym meblem do wyrzucenia. Codziennie ich spotykam, mijam ich w korytarzu, pozdrawiam i lecę, a oni wolniutko drepczą i się nie skarżą, bo i kto chce ich słuchać… Uczę się do zawodu opiekuna, być może w przyszłości będę pracowała z ludźmi starszymi - mówiła po eksperymencie.

Starzenie się społeczeństwa: fakty i statystyki

Starzenie się społeczeństwa to fakt, z którym musimy się zmierzyć. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w 2022 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 0,7%. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski osiągnął poziom 25,9%, co oznacza wzrost o 0,2 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego.