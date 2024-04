Lubliniec. 10-lecie Teatru po Pracy. Był spektakl, przemówienia i podziękowania

10-lecie Teatru po pracy. Jak zaczęła się ta przygoda?

Jubileuszowy spektakl

Na jubileuszowej gali zaproszonych gości oraz wszystkich sympatyków lublinieckiego teatru powitała dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu Karina Gatner słowami „Teatr to magia, która pozwala nam być kim chcemy i gdzie chcemy, a Teatr po Pracy to dowód na to, że marzenia, nawet te po godzinach pracy, mogą się spełniać.’’ Podczas spektaklu „Strzał w 10-tkę" dało się zauważyć z jakim zaangażowaniem i pasją aktorzy wcielali się w kolejne role. Nie brakowało talentu oraz ekspresji. „Strzał w 10-tkę’’ był kompilacją spektakli granych przez grupę przez ostatnie 10 lat istnienia. Była to sentymentalna podróż, pełna wzruszeń, radości, smutków i wspomnień. Na scenie widzieliśmy barwne postacie w pięknych kolorowych kostiumach, a żeby następnie móc oglądać aktorów w czarnych strojach oraz białych maskach. Na zasadzie kontrastu były zatem zestawione kolejne sceny co nadawało przedstawieniu dynamizmu i wciągało widza w opowieść pełną zaskakujących, ale pięknych momentów. Zobaczyć mogliśmy nie tylko talent aktorski artystów, zachwyciły nas interpretacje muzyczne utworów i talent wokalny. Nie zabrakło też humorystycznego akcentu związanego z gwarą śląską, czy stereotypami dotyczącymi kobiet i mężczyzn.