Kolejny sklep Dino w Lublińcu? Sieć jest zainteresowana kupnem działki w mieście

W ubiegłym roku pisaliśmy o innych planach sieci Dino - postawienia marketu w Sadowie. Mieszkańcy Sadowa sprzeciwili się budowie supermarketu w swojej miejscowości. Zaniepokojeni byli głównie lokalni przedsiębiorcy, którzy wystosowali w tej sprawie pismo do wójta gminy Koszęcin.

Jak wynika ze słów Edwarda Maniury sprawa nie jest jeszcze przesądzona, ale skoro przedstawiciele sieci interesują się działką, to powstanie nowego marketu w tym miejscu rozważają na poważnie.

– Kupnem działki zainteresowany jest inwestor reprezentujący firmę DINO. Przetarg rozstrzygnie, czy firma zdecyduje się nabyć działkę pod budowę marketu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na działalność usługową, położony przy ul. Lisowickiej, po lewej stronie, jadąc od miasta do obwodnicy, naprzeciwko skrzyżowania ul. Czesława Miłosza i Szafera z ul. Lisowicką - poinformował w korespondencji z mieszkańcami burmistrz Lublińca.

- My niżej podpisani Lokalni Przedsiębiorcy związani z handlem w miejscowości Sadów, wraz z Pracownikami, nie zgadzamy się na planowaną inwestycję opisaną w w/w wniosku o wydanie warunków zabudowy, dla dobra naszych firm, naszych pracowników wśród których jest wielu mieszkańców Sadowa, a także społeczności lokalnej - zaapelowali mieszkańcy Sadowa. Zdaniem przedsiębiorców budowa tego typu nowych dyskontów pogarsza komfort i jakość życia we wsi. Uzasadnia się to tym, że wiele osób szuka na wsi spokoju i próbuje uciec od miejskiego hałasu. Według przedsiębiorców, budowa takiego sklepu w Sadowie wzmogłaby ruch drogowy, hałas oraz pogorszyłaby jakość powietrza.