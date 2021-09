Gmina przejmie pałac w Ciasnej? A co z pałacem w Sierakowie Śląskim?

Powiat lublinieckie w zasobach, którego znajduje się pałac w Ciasnej od lat bezskutecznie próbuje sprzedać budynek. Cena spadła, ale chętnych wciąż nie ma. Gmina Ciasna oferowała, że nieodpłatnie przejmie pałac, jednak do tej pory do tego nie doszło. Teraz może się to zmienić. Jak mówi nam wójt gminy Zdzisław Kulej, są duże szanse na przejęcie pałacu.

- Złożyliśmy wniosek do Starosty o przekazanie nam tego zamku. Czy to będzie się wiązało z kosztami, czy też nie to zdecyduje o tym Zarząd Starostwa. Czekamy na wiadomości w tej sprawie. Jesteśmy w stanie przejąć ten pałac i zagospodarować. Kiedy uda nam się to zrobić, chcemy go rozbudować, by służył jako placówka oświatowa w Ciasnej - mówi wójt gminy Ciasna, Zdzisław Kulej.

Gmina szykuje się też do przetargu na przygotowanie modernizacji i odbudowy zamku w Sierakowie Śląskim. Na razie zatrudniona została firma do zrobienia wyliczeń i przygotowania wszelkiej dokumentacji do rozpisania przetargu na dokumentację odbudowy pałacu. Firma ta ma też przedstawić najlepszą formę wykorzystania tego miejsca. Odnowiony ma zostać nie tylko budynek, ale i przylegający do niego park. - Na to mamy pieniądze. Podpisaliśmy umowę z firmą, która w tym miesiącu rozpoczyna prace. Do końca roku firma ma opracować całą strategię odnowienia tego zamku. Potem przyjdzie czas na rozpisanie przetargu na zrobienie dokumentacji, a później będziemy składali wnioski o dofinansowanie - mówi wójt Kulej. Inwestycja będzie realizowana etapami, gdyż gmina uważa, że w całości będzie trudno o dofinansowanie. Na chwilę obecną rewitalizacja pałacu i parku w Sierakowie może kosztować około 30 mln zł. Odbudowa ma potrwać około 3 lat.